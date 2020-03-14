'Yeşil çay' parolasıyla uyuşturucu satan şahsa operasyon Kartal'da akıllı telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu satışı yapan ve uyuşturucuyu 'yeşil çay' parolasıyla satan şahıs, polis tarafından takibe alındı.

Kartal'da akıllı telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu satışı yapan ve uyuşturucuyu 'yeşil çay' parolasıyla satan şahıs, polis tarafından takibe alındı. Polis, şahısla telefon üzerinden irtibat kurarak sipariş verdi ve buluşma noktasında şahsı kıskıvrak yakaladı. Üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Kartal'da, akıllı telefon üzerinden irtibat kurduğu kişilerden sipariş alarak uyuşturucu madde sattığı ve uyuşturucuyu 'yeşil çay' parolasıyla sattığı tespit edilen şahsı yakalamak için polis harekete geçti. 21 Şubat tarihinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, şahısla akıllı telefon üzerinden irtibata geçerek 'yeşil çay' parolasıyla sipariş verdi. Polis, buluşma yerine gelen şahsa seri numaraları önceden bilinen paraları vererek alışveriş gerçekleştirdi. Şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, şahıstan alınan uyuşturucu madde muhafaza altına alındı. Mahmut A. (43) isimli şahsın üzerinden 2 adet extacy hap ve 630 TL para, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aynı gün şahsın Orhantepe Mahallesindeki ikametinde yapılan aramalarda; 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram gelen marihuana, 1 adet klipsli poşet içerisinde 58,4 gram gelen skunk, 507 adet çeşitli renklerde extacy hap, 1 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" suçundan kaydının olduğu anlaşılan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA