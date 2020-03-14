'YEŞİL ÇAY' PAROLASIYLA TELEFONDAN SİPARİŞLE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Kartal, Çay, Güncel

'YEŞİL ÇAY' PAROLASIYLA TELEFONDAN SİPARİŞLE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY / KARTAL'da 'Yeşil çay' parolasıyla telefondan siparişle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı.

14.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:46
'YEŞİL ÇAY' PAROLASIYLA TELEFONDAN SİPARİŞLE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali ABLAY/ KARTAL'da 'Yeşil çay' parolasıyla telefondan siparişle uyuşturucu satan şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kartal'da  Mahmut A. isimli kişinin akıllı telefon üzerinden sipariş alarak uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyle irtibata geçerek buluşma ayarladı. Şüphelinin siparişleri "Yeşil Çay" parolasıyla aldığı bilgisine ulaşan ekipler aynı parolayı kullanarak Mahmut A. ile buluştu. Şüpheli seri numaraları önceden bilinen paralarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 2 adet Extacy hap, 630 lira, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Mahmut A.'nın Orhantepe Mahallesindeki evinde yapılan aramalarda ise 21 adet klipsli poşet içerisinde 40 gram gelen Marihuana, yine klipsli poşet içerisinde 58,4 gram Skunk,  507 adet çeşitli renklerde extacy hap, hassas terazi, ele geçirildi.  Yapılan sorgulamasında "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak" suçundan kaydının olduğu anlaşılan şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahmut A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

--------------(POLİS KAMERASI)-Yapılan arama-Uyuşturucu bulunması

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


Kaynak: DHA

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