Yeşil cami, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor
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Adana Yüregir, Köprüköy, Köprülü, Seyhan, Güncel, Haber

Yeşil cami, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor

Yeşil cami, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyorADANA'da duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle Yeşil Cami olarak adlandırılan, bahçesindeki onlarca çiçek türü ile de botanik bahçesini andıran Köprüköy Camii'nde sessizlik hüküm sürüyor.

25.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:03
Yeşil cami, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor

Yeşil cami, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor

ADANA'da duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle Yeşil Cami olarak adlandırılan, bahçesindeki onlarca çiçek türü ile de botanik bahçesini andıran Köprüköy Camii'nde sessizlik hüküm sürüyor. Eskiden, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmeden gitmediği caminin imamı Fahri Onur, "Virüsten kurtulabilmemiz için tedbirli olmamız gerekiyor" dedi.

Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 1930 yılında ibadete açılan Köprüköy Camii'ne, yaklaşık 50 yıl önce Gülek Boğazı'ndan getirilen bir kök sarmaşık dikildi. Aradan geçen yıllar içinde o sarmaşık yeni kökler saldı, caminin duvarları, kubbesi ve minaresini sardı. Cami yeşile bürününce, adı da Yeşil Cami olarak anılmaya başlandı. Caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türüyle botanik bahçesine döndü. Hz. Muhammed'e ait sakal-ı şerifin de bir kutuda muhafaza altında olduğu cami, yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilince sessizliğe büründü. Salgın tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışlar yasaklanınca, camiyi turistler de ziyaret edemez oldu.

İBADETLER EVDE YAPILMALI

Camide 5 yıldır imamlık yapan Fahri Onur, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak, vakit ve teravih namazlarının evlerde kılınması gerektiğini söyledi. Her cami gibi Köprüköy Camii'nde de salgın nedeniyle namazın kılınmadığını belirten Onur, "Eskiden kente gelen yerli ve yabancı turistler camimizi ziyaret ederdi. Vatandaşlarımız burada ibadetlerini yaptıktan sonra kütüphanemizden kitaplar okur, çay ocağımızdan çaylarını içerdi. Virüsten kurtulabilmemiz için tedbirli olmamız gerekiyor. İnşallah bu virüsün geçmesiyle halkımız hasretle buraya gelip ibadetlerini yapmak istiyor" dedi.

Yeşil cami, ziyaretçilerine kavuşacağı günü bekliyor

Kaynak: DHA

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