Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti
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Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye bu akşam düşen 5 füzenin birinin, büyükelçilik binasına isabet ettiği bildirildi.

26.01.2020 23:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:37
Yeşil Bölge'ye düşen füzelerden biri ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına isabet etti

'ın başkenti 'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye bu akşam düşen 5 füzenin birinin, büyükelçilik binasına isabet ettiği bildirildi.


Bağdat'ta yabancı misyonların yanı sıra konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge'deki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alan füzeli saldırıda, bir füzenin büyükelçilik binasına isabet ettiğini bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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