Yeşil Bir Kars İçin…

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ağaç dikme törenine katıldıKars Valiliği ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde bulunan parkta fidan dikim programı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ağaç dikme törenine katıldı

Kars Valiliği ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde bulunan parkta fidan dikim programı düzenlendi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın birer fidan diktiler.

Fidanların toprakla buluşturulması ve can suyu verilmesinin ardından günü anlam ve önemini belirten değerlendirmelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla biz de Valilik, Belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bir takım etkinlikler planladık. Bugün burada parkımızı daha da yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Vatandaşlarımızın dinleneceği huzurlu bir yer haline getireceğiz. Hepimizin hakkı sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir çevrede yaşayabilmek. Bundan dolayı hepimize ortak görev düşüyor. Hepimizin geçmişten aldığımız çevreyi, gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde teslim edebilmek için çevre bilinci konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Karslılar olarak temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasının ötesinde, bizim gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilincinde olmalı, bu anlamda gereken her türlü hassasiyeti göstermeli, gerek bireysel gerekse kurumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Çevremizi kullanma ve koruma dengelerini sağlamadaki sorumluluğumuzu bilmemiz, yanlışlıkları düzeltmeye öncelikle kendimizden ve yakın çevremizden başlamamız gerekmektedir. Herkesin kendi kullanım alanını temiz tutması halinde bütün sokakların, caddelerin, dolayısıyla şehrimizin temiz olacağı aşikardır. Bu vesile ile sağlıklı çevrenin, sağlıklı birey ve sağlıklı toplum demek olduğunu bir kez daha hatırlatarak tüm hemşehrilerimize daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek temennisi ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre