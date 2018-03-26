Yeşil Bir Karesi İçin Çalışmalara Devam

Karesi Belediyesine bağlı ekipler ilçede yeni yollar açarken, bir yandan da çocuklar için yeni parklar yapıyor. Parklar ve sokaklarda bulunan yeşil alanları düzenleyip çeşitli bitkiler ekip, parkları temizliyor.

Karesi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro yeşil ve temiz bir Karesi için çalışmalara ağırlık verdi. Park Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezinde ve kırsal mahallelerdeki park, yeşil alanlarda bulunan oyun gruplarının tamirlerini yaparken, bir yandan da bu alanlar da bulunan bitkilere bakım yapıp, budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsalda ve merkezde asfalt, kilit parke çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü de kırsal bölgelerde yeni yol açma işlemlerine devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü de ev, okul, kurum, sokak ve cadde gibi birçok alanda temizlik çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. - BALIKESİR