Yeşil-Beyazlılarda Hedef İlk Dış Saha Galibiyeti

ANKARA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Ankara deplasmanında Mamak Belediyespor ile karşı karşıya geleceği maç için hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip galibiyet serisi yakalayarak iç sahadaki başarısını dış sahaya da taşımak istiyor. Bu kapsamda hedef 2021-2022 sezonunda ilk dış galibiyetini almak olarak belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15. 45'te Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Mamak Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde dev adamlarımız, zorlu mücadelenin hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde güç çalışması yapıldı. Ardından uzun ve kısa oyuncular için ayrı ayrı özel programlar uygulandı. Yapılan şut idmanı ile çalışmalarını noktalayan ekibimizde Federasyon Kupası'nda talihsiz bir sakatlık yaşayan Mustafa Baki Görür de kendisi için hazırlanan program kapsamında çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlı ekipte tek hedefin bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak olduğu belirtildi.

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