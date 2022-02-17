Yeşil-Beyazlılar, Antalya Deplasmanına 'Lider' gidiyor

ANTALYA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 20'nci haftasında HDI Sigorta Antalya Güneşi ile karşı karşıya geleceği maçın Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı. 19 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak maçın hazırlıklarını tüm hafta boyunca Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Manisa BBSK, zirvedeki rakiplerinden Sigortam.Net'in kaybetmesi ile averajla yeniden liderlik koltuğuna yükseldi.

"11 tane final maçımız var"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, "11 tane final maçımız var. Bunlardan ilkini oynamak için Antalya deplasmanına gidiyoruz. Ligi lider tamamlayıp doğrudan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu kapsamda zirvedeki rakiplerimizden Sigortam.Net cumartesi günkü rakibimiz Antalya Güneşi'ne mağlup oldu. Artık öyle kritik haftalara girdik ki kolay maç yok. Her maç aynı motivasyon ile oynamak zorundasınız. Yeniden devraldığımız liderlik koltuğunu korumak için deyim yerindeyse savaşacağız" dedi.

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