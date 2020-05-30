Yeşil beyaz kaldırıma taraftar tepkisi
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Yeşil beyaz kaldırıma taraftar tepkisi

Yeşil beyaz kaldırıma taraftar tepkisi ESKİŞEHİR'de, eski stadyum yerine yapımı TOKİ tarafından son aşamasına gelinen millet bahçesinin bulunduğu caddede kaldırımların belediye şirketi tarafından yeşil beyaz taşlarla döşenmesi Eskişehirspor taraftarlarının tepkisini çekti.

Yeşil beyaz kaldırıma taraftar tepkisi
30.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:59

Yeşil beyaz kaldırıma taraftar tepkisi

 

ESKİŞEHİR'de, eski stadyum yerine yapımı TOKİ tarafından son aşamasına gelinen millet bahçesinin bulunduğu caddede kaldırımların belediye şirketi tarafından yeşil beyaz taşlarla döşenmesi Eskişehirspor taraftarlarının tepkisini çekti. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Eski stadyum çevresinde TOKİ müteahhidi aracılığı ile gerçekleştirilen çevre düzenlemesi konusunda Eskişehirspor taraftarımızın ortaya koyduğu hassasiyet sonrasında yeni düzenleme yapılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşmak isteriz" denildi.Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde yer alan Eskişehirspor'un maçlarını oynadığı stadyum TOKİ'ye devredilerek millet bahçesi yapılması için 2018 yılında yıkıldı. Hemen ardından başlayan millet bahçesi inşaatında sona gelindi. 3 ay içinde bitirilmesi planlanan millet bahçesinin Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne bakan yol üzerindeki kaldırımlar TOKİ Başkanlığı'nın talebi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketince ücreti karşılığında millet bahçesindeki yeşil alanları da temsilen yeşil ve beyaz taşlar kullanılarak yeniden yapılmaya başlandı.Eskişehirspor taraftarları kaldırım taşlarının yeşil beyaz yapılmasına tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada oluşan tepkilerde kaldırım taşlarının Eskişehirspor takımının renkleri olan siyah ve kırmızı yer alması gerektiği savunuldu. Taraftarlar paylaştığı mesajlarda, "Eskişehirspor'umuzun 1965 yılından bu yana şanlı tarihindeki büyük başarılarına imza atılan, zaman zaman üzüldüğümüz zaman zaman sevindiğimiz eski evimizin çevresine, yeşil beyaz kaldırım taşları döşenmektedir. Eski stadyumumuzun çevresi kesinlikle SİYAH ve KIRMIZI olmalıdır! Eskişehirspor'a gönül veren herkesin tepkisine neden olacak bu yanlış karardan bir an önce geri dönülmesi uygun bir hareket tarzı olacaktır. İlgililere ivedi bir şekilde duyurulur!? denildi.Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de açıklama yaparak gerekli düzenlemenin yapılacağını duyurdu. Büyükşehir açıklamasında, "Kıymetli hemşehrilerimiz, eski stadyum çevresinde TOKİ müteahhidi aracılığı ile gerçekleştirilen çevre düzenlemesi konusunda Eskişehirspor taraftarımızın ortaya koyduğu hassasiyet sonrasında yeni düzenleme yapılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaldırım yapımı durdurulurken, kaldırımlarda Eskişehirspor'un renkleri olan siyah ve kırmızının da olacağı yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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