Yeşil Bayramiç Kendi Sahasında Mağlup

Yeşil Bayramiçspor bayan voleybol takımı, on üçüncü hafta karşılaşmasında kendi sahasında Rota Koleji'ne 3-2 mağlup oldu. Nefes kesen mücadelede Yeşil Bayramiçspor, beşinci seti 16-14 vererek son anda mağlup oldu.



İzmir ekibi Rota Koleji karşısında başa baş bir oyun çıkaran Yeşil Bayramiçspor, beşinci sette mücadeleyi kaybetti. İlk sete hızlı başlayan Rota Koleji, seti 25-15 kazanmayı bildi. Taraftarın desteğini arkasına alan Yeşil Bayramiçspor toparlandı ve ikinci seti 25-23, üçüncü seti ise 25-22 kazandı. Dördüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan Rota Koleji, seti 25-20 kazanarak maça denge getirdi. Maçın eşitliği bozacak olan beşinci seti tam bir heyecan fırtınası şeklinde geçti. İki takım da farkın açılmasına izin vermedi. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı setin sonunda rakibin hatasını iyi değerlendiren Rota Koleji, seti 16-14, maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Böylece Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligi'nde ilk yarı sona erdi.



Yeşil Bayramiçspor, 14 takımlı ligde ilk yarıyı 2 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 12. sırada tamamladı. - ÇANAKKALE