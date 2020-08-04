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'Yeşil altın' üreticinin yüzünü güldürüyor

Siirt'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstıkta, verimin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

'Yeşil altın' üreticinin yüzünü güldürüyor
04.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:06

Siirt'in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstıkta, verimin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçen yıl zamansız yağan dolu ve don nedeniyle dökülen fıstık dallarından umduklarını bulamayan üreticiler, bu yıl fıstık ağaçlarında verimin yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Verimin yüksek olduğu fıstıkta fiyatların 100 liradan 60 liraya düşmesi bekleniyor.

Bu yıl bereketli bir sezon geçireceklerini belirten çiftçilerden Cemil Beydoğan, ağaç dallarının doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle üreticilerin bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Beydoğan, "Bu sene fıstık rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürecek inşallah. Bu sene verim çok iyi, güzel bir kazanç olur inşallah" dedi.

Fıstık ağaçlarının bu yıl verimli olduğunu belirten fıstık üreticilerinden Cengiz Cander de ürünün bol olmasıyla birlikte düşecek fiyatlarla vatandaşların fıstık yiyebileceklerini söyledi. Cander, "Siirt fıstığı dünya piyasasında çok değer kazandı. İnşallah çok fazla fıstık olur da daha fazla dünya piyasasına gireriz. Herkes Siirt fıstığını tanımış oldu. Türkiye'nin en güzel fıstığı Siirt fıstığıdır" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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