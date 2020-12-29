Yeşil altın olarak biliniyor litresi 250 liradan satılıyor

Yeşil altın olarak biliniyor litresi 250 liradan satılıyor Kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılan Avakado yağı yok satıyor Endüstri mühendisi bir müşterisi için üretti, talep patladı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan ve raflarda tanesi 8 liradan satışa...

Yeşil altın olarak biliniyor litresi 250 liradan satılıyor

Kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılan Avakado yağı yok satıyor

Endüstri mühendisi bir müşterisi için üretti, talep patladı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan ve raflarda tanesi 8 liradan satışa sunulan avokadonun şimdi de yağı üretiliyor. Avokadonun yağının ise litre fiyatı 250 TL.

Zeytinyağı fabrikası bulunan Endüstri Mühendisi Furkan Mustafa Uysal, bir müşterisinin talebi üzerine ürettiği avokado yağını, sonrasında yoğun talep üzerine seri olarak üretmeye başladı. Zeytinyağı sıkan makinesinde bazı ayarlamalar yaptıktan sonra avokado yağını sıkmayı başaran genç girişimci, kendi markasını oluşturmak için girişimlere başladı.

Avokadonun bölgede yoğun miktarda üretildiğini belirten Furkan Mustafa Uysal, avokadonun farklı bir ürününü üretmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Uysal, "Bölgemizde yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olması nedeniyle bölgemiz insanlarını tropikal meyve üretimine yönlendirdi. Avokadoda ılıman iklimde yetiştiği için ilçemizde ve bölgemizde tutunmasını sağladı. Avokado coğrafi işaretli bir ürün olarak şu anda birçok ailenin geçim kaynağı olmuş durumda. Bir müşterimiz bize avokado meyvesini getirerek bizden yağ yapmamızı istedi. Bizde sektörde edindiğimiz tecrübelerden dolayı bunun üzerine bir çalışma başlattık. Yurt dışı kaynaklı yaptığımız araştırmalar sonucunda tesisimizin buna uygun olduğunu gördük. Avokadodan yeni bir ürün elde edilmesi nedeniyle yoğun bir talep var" dedi.

Avokado yağı sayesinde raflarda görülmeyen avokadoların ekonomiye kazandırıldığını, çekirdeklerinin ise fidan üretiminde kullanıldığını söyledi. Yağa yoğun şekilde talep olduğunu dile getiren Uysal, bir avokadonun yaklaşık yüzde 10'unun yağa dönüştürebildiğini belirtti.

Ürettikleri yağın dünya standartlarında olduğunu belirten Uysal "Avokado yağı üretimini gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Antalya'daki gıda laboratuvarına gönderdik. Gelen sonuçlarda ürettiğimiz avokado yağının dünya standartlarında olduğunu gördük. Bunu akabinde seri üretime geçmek için gerekli yerlere müracaat ederek üretim izinlerini aldık. Şimdi de marka olarak avokadoyu farklı bir ürün olarak raflarda göstermeyi amaçlıyoruz. Avokado yağı özellikle kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılıyor. Bölgemizde avokado yağının çok bulunmamış olması gıda olarak kullanmasını engelliyor. Bize gelen talepler daha çok kozmetik şirketlinin değerlendirmesi üzerine oluyor. Avokado yağı bizim araştırılarımıza göre cilde oldukça faydalı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ