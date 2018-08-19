Yeşil Altın"In Rekoltesi Düştü

Turşusu ile ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Yeşil altın" olarak tabir edilen turşuluk salatalığın rekoltesinin yaklaşık yüzde 40 düştüğü bildirildi.

Çubuk Turşu ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, mevsim normalleri üzerindeki yağışların salatalıkta hastalıkların oluşmasına neden olduğunu ve bunun da rekolteyi yüzde 40 düşürdüğünü söyledi.

İri salatalıkların bile rekoltenin düştüğünü vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"İlçemizde sık sık yağmur yağması nedeniyle nem oranı arttı. Nem nedeniyle bitkilerde mantar oluştu ve bu da bitkinin verimini azalttı. Rutubetli hava ve gece gündüz ısı farkı bitkinin tam gelişimini engelledi. Bu da turşu üreticisi olarak bizlerin maliyetlerini etkiledi. Bu yıl beklediğimiz rekolteyi yakalama şansımız kalmadı. Salatalıklara muhtaç kaldık. Önceki senelerde bol bol kullanıp da yüzüne bakmadığımız iri salatalıklar bile değerli duruma geldi."

Yaklaşık 11 yıldır turşuluk salatalık ürettiğini söyleyen üreticilerden Hasan Öztürk de "Şu anda fiyat iyi ama üretim çok az. Toptan turşuluk salatalığın kilosunu 5 liraya veriyoruz. Diğer büyük boy salatalıklar ise 3 ila 3,50 TL'ye alıcı buluyor. Bu yılki fiyatlardan çok çok memnunuz." dedi.