"Yeşil altın"da buruk hasat

28.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:44

Türkiye'nin ıspanak ihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ıspanak hasadında yeni sezon buruk başladı. Üreticiler, hem fiyattan hem de "zehirli" söylentilerinden dertli.



İlçe ekonomisi açısından önemli bir tarım ürünü olan ve bölgede "yeşil altın" olarak bilinen ıspanak hasadında yeni sezon başladı. 3 bin kişinin istihdamıyla 4 ay boyunca sürecek hasat sezonu İstanbul'daki ıspanak zehirlenmeleri söylentilerinden dolayı buruk başladı. Kadirli ilçesinde 35 bin dönümlük arazide ıspanak yetiştiriliyor.



İlçe açısından önemli bir gelir kaynağı olan ıspanağın tarladaki fiyatı 80 kuruştan satılırken sofraya 4 liradan ulaşıyor. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkından şikayet eden ıspanak yetiştiricileri fiyat farkı olayına çözüm bulunmasını istiyor.



Sabahın erken saatlerinde işçiler ıspanak tarlasında hasata başlıyorlar. Tarlada demet yapılan ıspanaklar Kadirli şehir merkezi içerisinden geçen Savrun çayına getiriliyor. Savrun çayında yıkanan ve çamurundan arındırılan ıspanak demetleri yine el yordamıyla kasalara paketlenip kamyon ve tırlara yükleniyor. Sezonun ilk ürünleri başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor.



Üretici Mustafa Durmuşoğlu, "Ürettiğimiz ıspanağın arkasındayız hiçbir tarım ilacı kullanmıyoruz. Ürettiğimiz ıspanağı hijyenik ortamda yıkıyoruz, paketleyip çeşitli illere sevkiyat yapıyoruz. Bu bağlamda gönül hoşnutluğu ile Allah'ın izniyle biz ürettiğimize güveniyoruz. Yaptığımız işin de arkasındayız. Hiçbir şekilde insanlara zarar verecek ne bir ilaçtır ne de farklı bir uygulama yapmıyoruz. Bugün itibariyle ıspanak tarlada 80 kuruş. Bu üretim açısından bizleri tatmin edici bir rakam değil. Üretici ile tüketici arasında büyük bir uçurum farkı var. Bugün itibariyle market fiyatı ile sebze hali çıkışı arasında büyük fark var. Biz 80 kuruşa üretiyoruz. Halden 1 lira 30 kuruştan satılıyor. Markette ise ıspanak 4 lira 4 buçuk lira. Bu fiyat farkı olayının da çözüme kavuşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA