Yeşil alanlarda yaşam, hava kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltıyor
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Yeşil alanlarda yaşam, hava kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltıyor

21.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:18
Yeşil alanlarda yaşam, hava kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltıyor

ABD'de yürütülen araştırma, yeşil alanlarda yaşamanın, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini azalttığını ortaya koydu.

ABD'de yürütülen araştırma, yeşil alanlarda yaşamanın, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini azalttığını ortaya koydu.

Newswise'ın haberine göre, "American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology"de yayımlanan araştırmada, yeşil alanlarda ya da yakınlarında yaşamanın insanlarda tansiyon ve kalp hastalığı riskini azalttığı belirtildi.

Araştırma kapsamında uzmanlar, obezite, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol gibi sağlık sorunları olan yetişkinlerin damar sertliğini inceledi. Yetişkinler kalp hastalıkları açısından orta ve yüksek riskli olarak gruplandırıldı.

Uzmanlar, ayrıca ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan ve Çevre Koruma Ajansından elde ettikleri veriler ile çalışmaya katılan gönüllülerin yaşadıkları yerlerdeki çevresel faktörleri analiz etti.

Araştırmacılar, katılımcıların ikamet ettikleri yerlere yakın bitki örtüsünü, havada kirlilik göstergesi olan gözle görülmeyen partikül madde miktarını ve ozon seviyesini de inceledi.

Çalışma kapsamında, hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan yetişkinlerin daha yüksek oranda damar sertliğine sahip olduğu görülürken, yeşil alanlarda yaşayan katılımcıların damar işleyişinin çok daha iyi seviyelerde olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, ağaç ve yeşilliklerin, damarlarda hava kirliliğinin sebep olduğu işlevsel bozukluğu dengelediğini vurguladı.

Daha önce ortaya konan çalışmada, yeşil alanlarda yaşayan bireylerin uçucu kimyasallara daha az maruz kaldığı ve gelir seviyelerinin daha yüksek olduğunu göstermişti.

Ancak yeni araştırma ile uzmanlar, yetişkinlerin gelir seviyelerinden, gün içinde yaptıkları fiziksel aktivitelerden ve tütün kullanımından bağımsız olarak, yeşil alanların kan dolaşımı üzerindeki olumlu etkisini de ortaya koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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