Yeşil alanlarda mevsimsel bakım çalışmaları yapılıyor
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Yeşil alanlarda mevsimsel bakım çalışmaları yapılıyor

18.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:32
Yeşil alanlarda mevsimsel bakım çalışmaları yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda mevsimsel bakım çalışması yapıyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda mevsimsel bakım çalışması yapıyor.

Sonbahar ile birlikte yeşil alanlardaki çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarındaki refüj başta olmak üzere şehir genelindeki tüm yeşil alanlarda bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sonbahar ile birlikte başlattıkları bakım çalışmaları kapsamında Atatürk Bulvarındaki refüj başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda mevsimsel budama, ağaçlara form verme ve mevsimlik çiçek ekimi işlemi gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yeşil alanlarda mevsimsel bakım çalışmaları yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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