Yeşil alanlara çiçek ekimi
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Yeşil alanlara çiçek ekimi

18.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:03
Yeşil alanlara çiçek ekimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kış koşullarında da canlı kalabilecek mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini, kendi bünyelerindeki parkların yeşil alanlarına dikmeye başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kış koşullarında da canlı kalabilecek mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini, kendi bünyelerindeki parkların yeşil alanlarına dikmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından sonbahar çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.

Malatya ve çevresinde bulunan park ve bahçelerin çiçeklendirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, amaçlarının daha güzel ve daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Samanlıoğlu, "Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı içerisinde Malatya'nın güzelleşmesi, güzel bir görüntü kazanması için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Malatya'nın güzelleştirilmesi ve güzel görüntünün oluşmasıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak Sonbahar çiçek ekimi çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsam içeresinde, 550 bin adet sonbahar çiçeği aldık. Bunların 500 bin adeti menekşe, 50 bin adeti de lahana çiçeğidir. Malatya'mızın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 56 noktada Malatya'mızı güzelleştirecek şekilde çalışmalara başladık. Bununla birlikte 2 milyon 290 bin metrekare bahçe ve yeşil alan içerisinde yaklaşık olarak bu mevsimde dikilmek üzere 2 bin 330 adette bitki alımı yaparak, sahada da uygulamaya başladık. Tüm bu dikim yaptığımız bitkiler, mevsim koşullarına uygundur. Saha çalışmalarımız bittiğinde Malatya'mız daha güzel daha yaşanabilir şehir görüntüsüne kavuşacak" dedi. - MALATYA

Yeşil alanlara çiçek ekimi
Yeşil alanlara çiçek ekimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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