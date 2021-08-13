Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması
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Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması

Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler birimi ekipleri yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçede bulunan yeşil alanlarda yabani ot temizleme, form budamaları ve çiçek bakımlarını yaptı. Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan parkların her daim yeşil ve bakımlı bir görünüme sahip olması için çalışmaların devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması
Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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