Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü
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Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü

Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yol kenarında bulunan yeşil alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bursa'da yol kenarında bulunan yeşil alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle bir fabrika yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kenarında bulunan sazlık alan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa sürede alevlere teslim oldu. Yan tarafında bulunan fabrikadaki çalışanlar ve iş yeri sahipleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü
Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü
Yeşil alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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