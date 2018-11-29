Yeşil Alana İnşaat Yapılacak İddialarına Vatandaşlardan İtiraz

Yeşil alana inşaat yapılacak iddialarına vatandaşlardan itiraz

Beylikdüzü'nde yeşil alan olması gereken alanın imara açılıp inşaat yapılacağı iddiaları vatandaşları üzdü

İSTANBUL - Beylidüzü Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Caddesi üzerinde bulunan ve iddiaya göre imar planında yeşil alan olarak görülen yerin bir inşaat firmasına satıldığı haberleri vatandaşları üzdü. Vatandaşlar ve esnaf tepkilerini dile getirerek, "" Yeşil alan torunlarımıza lazım olacak bina bina nereye kadar" diyerek tepki gösterdi.

İddialara göre, Batı Trakya Bulvarı'nda bulunan ve 20 sene önce çizilen imar planına göre yeşil alan olması gereken yerin bataklığa dönüşmesi ve imara açılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bu alana inşaat yapılmasını istemeyen halk, bir an önce bu alanın temizlenip yeşillendirmesini istedi.

Kavaklı Mahallesi sakinleri ve esnafı toplanarak belediyenin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ve kendilerine açıklama yapılmasını istediler. Park olması gerektiğini düşündükleri alanda toplanan vatandaşlar ellerinde proje kağıtlarıyla tepki gösterdi. Vatandaşlar adına çamurların içinde açıklama yapan esnaf Kenan Balcı," 20 sene önce vatandaşların yüzde 30 kesintileriyle park alanı olarak görülen şimdi inşaat yapılmaya çalışılıyor. Halk olarak bu karara karşı çıkıyoruz. Yeşil alan torunlarımıza lazım olacak bina bina nereye kadar? Burası normalde yeşil alan ancak görüyorsunuz bataklığa dönmüş durumda. Bu alana bina yapmak istiyorlar biz ise park alanı yapılmasını rica ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu alanın inşaat şirketine verilmesi ve bina yapılması kararlaştırılmıştır. Ben hayret ediyorum bu kararı alanlara nasıl bir akıl tutulması yaşanıyor. Buraya bina yapılırsa bir kişi mutlu olur ancak park yapılırsa binler mutlu olur" diye konuştu.

Mahalle sakini Fatma Güler ise," Çocuklarımızı yeşil alan ve parklar olmadığı için evlere kapatıyoruz. Teknoloji bağımlısı bireyler yetiştiriyoruz. Normalde bu alan çocukların koşup oynayacağı vakit geçirecekleri alan olması lazım. Gördüğünüz gibi çamur içinde ve biz çocuklarımızı dışarıya çıkaramıyoruz. Şimdide bu alana inşaat yapılacağını öğreniyoruz ve kesinlikle istemiyoruz" dedi.

Basın açıklaması yapan grup daha sonra arazi önünden ayrıldı.