Yeşil alan oluşturuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşil alan oluşturuluyor

Yeşil alan oluşturuluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 'Yeşil Alansız Park Kalmasın Uygulaması' hayata geçiriliyor.

KEÇİÖREN'DEKİ PARKLARDA YEŞİL ALAN UYGULAMASI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Parklarımızın tamamında yeşil alan oluşturmak için ağaçlandırma seferberliğimizi sürdürüyoruz. Sadece çocuk oyun alanlarının bulunduğu en küçük parklarımızda dahi yeşil alan oluşturmak için yenileme ve alan oluşturma çalışması yapıyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir, vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yeşil cenneti yapıyoruz." dedi.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan 520'den fazla parkta yeşil alan oluşturma ve mevcut yeşil alanları genişletme çalışmalarına hız kazandırıldı. Ekipler, 51 mahallenin tamamında yeşil alanı mevcut olan parklarda ağaçlandırma çalışması yaparken mahalle aralarındaki küçük parklarda ise yeni yeşil alan oluşturma çalışması yürütüyor.

"TÜRKİYE`NİN EN YEŞİL KENTİ OLACAĞIZ"

Keçiören'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını son iki yılda büyük ölçüde artırdıklarını ve yeni yapılan parklarda yeşil alan zorunluğunu hayata geçirdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Göreve gelirken ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı. Çalışmalarımız park, cadde ve sokaklarımızda devam ediyor. Aynı zamanda ağaçlandırma alanlarımızı birer orman haline getirdik. Keçiören, 10 yıl sonra Türkiye`nin en yeşil kenti, kişi başına düşen yeşil alan miktarı en fazla olan ilçesi olarak anılacak." ifadelerini kullandı. ?

Kaynak: Bültenler

Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi
Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi
MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Özge Özpirinçci Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Roland Garros Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşil alan oluşturuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:49:58. #1.16#

title