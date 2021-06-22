Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
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Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi

Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeşil alanlarda oluşturulan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeşil alanlarda oluşturulan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Şirinkuyu Mahallesi'ndeki çocuklar için oluşturulan alana zarar verilerek çocuk oyun grupları tahrip edildi.

Gerçekleştirilen saldırı sonucu oyun grubu kullanılamaz hale gelirken, yapılan çirkin saldırıya mahalle sakinleri de tepki gösterdi. - ŞANLIURFA

Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi
Yeşil alan içerisindeki çocuk oyun parkı tahrip edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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