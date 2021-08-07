Yesemin Can 5 bin ve 10 bin metrede madalya kazanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yesemin Can 5 bin ve 10 bin metrede madalya kazanamadı

Yesemin Can 5 bin ve 10 bin metrede madalya kazanamadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede 8'inci, 10 bin metrede ise 12'nci olarak olimpiyatlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede 8'inci, 10 bin metrede ise 12'nci olarak olimpiyatlara veda etti.

Ülkemizi kadınlar 10 bin metre finalinde temsil eden Yasemin Can, 24: 48.9'luk derecesiyle yarışı 12. sırada tamamladı. 5 bin metrede ise Can, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen final yarışını 14.46.49'la bitirerek olimpiyat 8'incisi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Ali Koç Eda Erdem Burak Elmas Caner Erkin Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yesemin Can 5 bin ve 10 bin metrede madalya kazanamadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 14:41:40. #1.16#

title