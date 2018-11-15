Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen teknik ve kültürel geziyle Gaziantep Üniversitesine ile kentin turistik yerlerini ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Necati Ak, beraberindeki öğrencilerle Gaziantep Üniversitesini ziyaret etti. Burada makine mühendisliği bölümünü öğrencilerinin eğitim gördüğü sıralara oturan öğrenciler, akademisyenlerden üniversitede yaşama dair bilgi aldı. Üniversite atölyesinde farklı makine ve aletlerin kullanımını yerinde gördü.

Okul Müdürü Ak, temel amaçlarının mesleki teknik lise öğrencilerine üniversitedeki öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla yüz yüze görüşerek sorularını sorma, fikir alışverişinde bulunma ve üniversite heyecanını aşılamak olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü de makamında ziyaret eden öğrenciler, program kapsamında kentteki Kültür Tarihi Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Botanik Park'ı da gezdi.

Yesemekli çiftçi göletin tamamlanmasını bekliyor

İslahiye ilçesine bağlı Yesemek Mahallesi'nde aynı adlı dere üzerinde yapımı devam eden gölet, bölge çiftçisi için umut oldu.

DSİ yetkililerinden alınan biliye göre, yapımına 2016'da başlanan Yesemek Göleti'nin, 2019 yılında tamamlanarak, bölgede 3 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Yesemek Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, göletin tamamlanarak bölgeye su sağlamasını beklediklerini ifade ederek, "Gölet, hedeflendiği gibi tamamlanması halinde 2019 yılında biberimizi ve pamuğumuzu bu gölette sulayabiliriz." dedi.