YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ
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YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye İlçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesini 7 ayda 5 bin 848 kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye İlçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesini 7 ayda 5 bin 848 kişi ziyaret etti.

Yesemek Mahallesi ile aynı adı taşıyan 3 bin yıllık tarihe sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi,110 dönümlük alan üzerinde bulunuyor. Açık Hava Müzesinde; bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi heykellerin bulunduğu 1 ile 10 ton arasında ağırlığa sahip 518 heykel sergileniyor. Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 1 Ocak'tan bu yana geçen 7 aylık süreçte 5 bin 848 ziyaretçiyi ağırladı.

YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ
YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ
YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ
YESEMEK'TEKİ HEYKELLERE 5 BİN 848 ZİYARETÇİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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