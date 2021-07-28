Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 5 bin 848 kişi ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni yılın ilk 7 ayında 5 bin 848 kişi ziyaret etti.