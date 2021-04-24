Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 2 bin 694 kişi ziyaret etti
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Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 2 bin 694 kişi ziyaret etti

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 2 bin 694 kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 2 bin 694 kişi ziyaret etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 2 bin 694 kişi ziyaret etti.

İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, Amanos Dağlarını temsil eden Dağ Tanrısı kabartmaları, savaş sahnesi kabartmaları ve mimari parçalar bulunuyor.

Antik dünyada eşi benzeri olmayan 518 heykelin bulunduğu, 3 bin yıllık Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni 2021 yılının ilk 3,5 ayında yerli ve yabancı 2 bin 694 kişi ziyaret etti.

UNESCO'nun Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan atölye ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, turizm sezonu itibari ile de ziyaretçilerin daha artmasını dileyerek, "Tüm ziyaretçilerimizi Yesemek'e bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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