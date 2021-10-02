Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı - Haberler
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Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı

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Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi, 2021 yılında pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı.

GAZİANTEP (İHA) - Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı

GAZİANTEP - UNESCO Dünya Miras Geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi, 2021 yılında pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük Açık Hava Müzesi olan Yesemek yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tarihle doğanın iç içe olduğu Atölye, İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine dahil edilen Yesemek'te, milattan önce 800 ile 900'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hitit Dönemine ait 520 adet heykel sergileniyor. Yesemek Açık Hava Müzesini bu sene pandemiye rağmen bu sene müzeyi 13-15 bine yakın turist ziyaret etti.

"Pandemiye rağmen 15 bine yakın ziyaretçi geldi"

Müzeye pandemiye rağmen 15 bine yakın ziyaretçinin geldiğini ifade eden Yesemek Açık Hava Müze görevlisi Ali Çiçek, "Bu sene ziyaretçilerimiz çok geldi. İnşallah daha fazla ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz. Şuanda ayda bin 500 ziyaretçimiz oluyor. Pandemiye rağmen 2021 yılım için ortalama 15 bine yakın ziyaretçimiz geldi. İnşallah bu pandemiden sonra çok daha fazla ziyaretçi ağırlarız. Burası dünyanın en büyük açık hava atölyesi dolayısıyla gelen insanlar burasının görmeye değer olduğunu söylüyor. 10 yıl önce gelip gezmiş biri bir bakıyorsun tekrar gelip geziyor" diye konuştu.

Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı

Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı

Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı

Yesemek Açık Hava Müzesi pandemiye rağmen 15 bin ziyaretçi ağırladı
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