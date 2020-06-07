Yesemek Açık Hava Müzesi dezenfekte edildi Yesemek Açık Hava Müzesi dezenfekte edildi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi, dezenfekte edildi.

Yesemek Açık Hava Müzesi dezenfekte edildi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye İlçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi, dezenfekte edildi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta kapatılan müze ve ören yerlerine girişler normalleşme kapsamında yeniden ziyaretçilere açılırken, İslahiye'de 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi de maske ve sosyal mesafe kuralı ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediye görevlilerinin de sık sık dezenfekte çalışması yaptığı müzeyi ziyaret edenler, salgının sona ermesini diledi

Kaynak: DHA