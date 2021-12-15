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Yesaş simit üretecek

Yesaş simit üretecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Yenişehir Belediyesi iştiraklerinden Yesaş Ekmek Sanayii, gelen talep doğrultusunda simit üretmeye başladı.

Bursa Yenişehir Belediyesi iştiraklerinden Yesaş Ekmek Sanayii, gelen talep doğrultusunda simit üretmeye başladı.

Yenişehir'de yıllardır ekmek çeşitleri ve cevizli lokum yapan Yesaş, simit üretimine de başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "1981 yılında kurulan fırınımızda üretilen ekmek ve çeşitleri köylerimiz ile merkez mahallelerde yaşayan vatandaşımıza ulaştırılıyor. Son günlerde halkımızdan gelen talep doğrultusunda simit üretimi için deneme çalışmalarına başladık. Arzumuz, halkımızın damak tadına uygun kaliteli simit üretmek. Gerekli alt yapıyı kurarak çalışmalara başladık. İnşallah simitlerimiz halkımız tarafından beğenilir" dedi. - BURSA

Yesaş simit üretecek

Yesaş simit üretecek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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