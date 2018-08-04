Yesaş Kapasite Artırdı

Yenişehir Belediyesi iştirakı olan Yenişehir Ekmek Sanayi A.Ş'nin (YESAŞ) ürettiği baston ekmeklere vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Üretimine başlanan baston ekmeklere talebin çok olması üzerine kapasite artırımına gidildiğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı ve YESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelik, "Belediyemiz şirketi olan ekmek fabrikamızın ürettiği susamlı-susamsız baston ekmekler halkımız tarafından beğenildi. Gelen talepler doğrultusunda 330 gram susamlı ve susamsız baston ekmekler 1,5 lira, 200 gram susamlı ve susamsız tost ekmeklerimiz ise 1 liradan satılıyor" diye konuştu.

Başkan Çelik, "Maksadımız kaliteli ürün üretmenin yanında halkımızdan gelen talepleri yerine getirmektir. Bunun için de ekiplerimiz her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyor" dedi. - BURSA