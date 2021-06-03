Yes Atid lideri Lapid, İsrail Meclisi Başkanı'na "güven oylamasının kısa sürede" yapılması çağrısı yaptı

İsrail'de koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaştığını açıklayan Yesh Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, İsrail Meclisi Başkanı Yariv Levin'den güven oylamasının kısa zaman içinde yapılması için çağrıda bulundu.