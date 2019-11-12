Yeryüzü Doktorlarından katarakt hastaları için kampanya

12.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:12

Yeryüzü Doktorları Derneği, daha çok katarakt hastasının ameliyatını gerçekleştirmek için kampanya başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyada 2 milyar 200 milyon insanda görme bozukluğu bulunduğu ve bunun 65 milyon 200 binini katarakt hastalarının oluşturduğu belirtildi.

Kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğu ancak ameliyatla tedavi edilmediğinde hastalığın körlüğe dahi sebep olabildiği ifade edilen açıklamada, Yeryüzü Doktorlarının 2006'dan bu yana gerçekleştirdiği göz sağlığı projeleri ile önlenebilir görme bozukluklarıyla mücadele ettiği vurgulandı.

Derneğin daha çok ihtiyaç sahibi katarakt hastasına ulaşmak için "Görecek Güzel Günler Var, Yardım Edin Görsünler!" kampanyası başlattığı aktarılan açıklamada, Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Oktay Özkan'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Yeni kampanyamızla dünyada oldukça yaygın olarak görülen katarakt hastalığıyla mücadelemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yeryüzünde görmeye değer çok şey var. Fakat milyonlarca katarakt hastası görme yetisini gün geçtikçe kaybediyor.

Ayrıca kataraktın yanı sıra ülkemizde yendiğimiz bir hastalık olan ancak dünyada görülmeye devam eden trahom hastalığını da tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu hastalık genellikle temiz suyun ve hijyen faktörlerinin yetersiz olduğu durumlarda ortaya çıkıyor ve maalesef ki bulaşıcı. Bir operasyonla iyileşebilecek insanlar, okula gidebilecek çocuklar, evine ekmek getirebilecek babalar maddi imkansızlıklar yüzünden körlüğe varan sorunlarla karşı karşıya kalmasın istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı daha fazla kişiye ulaştırabilmemiz için halkımızın desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: AA