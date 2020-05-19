Yeryüzü Doktorları, Yemenli anne ve çocuklara özel beslenme programı uyguluyor
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Yeryüzü Doktorları, Yemenli anne ve çocuklara özel beslenme programı uyguluyor

Yeryüzü Doktorları, Yemen'de savaştan ve insani krizden etkilenen anne ve çocuklara yönelik özel beslenme programı ve gıda yardımında bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları, Yemenli anne ve çocuklara özel beslenme programı uyguluyor
19.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:16

Yeryüzü Doktorları, Yemen'de savaştan ve insani krizden etkilenen anne ve çocuklara yönelik özel beslenme programı ve gıda yardımında bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları Yemen Beslenme Merkezleri Sorumlusu Dr. Amal Nagi el-Ammari, Aden ve Hadramevt illerinde yürüttükleri beslenme sağlığı projesine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ammari, proje kapsamında beslenme yetersizliği yaşayan anneler ile 5 yaş altı çocuklara özel destekleyici gıda takviyesi sağladıklarını dile getirdi.

Aden ve Hadramevt'te ikişer merkezde 2016 yılından bu yana hizmet verdiklerini ifade eden Ammari, şu ana kadar 72 bin 600 kişiyi muayene ettiklerini ve 9 bin 993 kişiyi de beslenme programına aldıklarını kaydetti.

Proje kapsamında gıda desteği verilen anneler ile çocuklara beslenme hizmetinin tamamlayıcı bir unsuru olarak birinci basamak sağlık hizmeti de verildiğini ifade eden Ammari, böylelikle bölgedeki hastalık ve ölüm oranının azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

Ammari, Yemen'in içinde bulunduğu savaş ve kriz ortamı sebebiyle birçok sorunla aynı anda karşı karşıya kaldığını ve bu krizlerin en başında da açlığın geldiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Yemen'de iç göçe maruz kalan 3 milyon 300 bin yerinden edilmiş insan bulunduğunu, nüfusun yüzde 60'ının açlıkla mücadele ettiğini ve 8 milyon 500 bin kişinin sağlıklı gıda temininde zorluklar yaşadığını belirten Ammari, en az 2 milyon çocuk ve 1 milyon 140 bin hamile ve emziren annenin ileri düzey beslenme yetersizliği ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Ramazan'da gıda yardımı

Ammari, beslenme sağlığı hizmetinin bir parçası olarak bölgedeki sağlık durumunun iyileştirilmesi amacıyla ramazan ayında gıda kolisi dağıttıklarını da belirtti.

Yıl başından bu yana Aden ve Hadramevt illerindeki ihtiyaç sahiplerine 250 adet gıda kolisi dağıtıldığını aktaran Ammari, ilerleyen günlerde ihtiyaç sahiplerine 550 koli daha dağıtılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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