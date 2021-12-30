İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım faaliyetleri sürdüren Yeryüzü Doktorları'nın genç yapılanması, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ni ziyaret etti.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım faaliyetleri sürdüren Yeryüzü Doktorları'nın genç yapılanması, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ni ziyaret etti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenledikleri yardım faaliyetleri ile binlerce insana yardım eli uzatan Yeryüzü Doktorları'nın genç yapılanması, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ni ziyaret etti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından, 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile vakit geçirmeleri için açılan Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nin sakinleri, Genç Yeryüzü Doktorları ile keyifli bir gün geçirdiler.

'HAYIR DUALARINI ALMAK İÇİN GELDİK'

Genç doktorlar, 65 yaş üstü büyükler ile sohbet ettiler. Genç Yeryüzü Doktorları üyesi Ömer Bülcü,? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları olarak Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne geldik. Buradaki yaşlılarımız ile öğle saatinden itibaren eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Beraber oyunlar oynadık. Şarkılar söyledik. Biz Genç Yeryüzü Doktorları olarak buradaki yaşlılarımızın dertlerine ortak olmak, hayatta yaşadıkları sıkıntıları dinlemek ve hayır dualarını almak için geldik? dedi.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Tuzla -

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-YERYÜZÜ DOKTORLARI TUZLA'DA YAŞLILAR MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

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