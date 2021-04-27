Yeryüzü Doktorları, Somali'de kamplarda yaşayan 900 aileye kumanya dağıttı

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Somali'de çatışma ve kuraklık nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kamplara gıda paketi yardımı ulaştırdı.

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), Somali'de çatışma ve kuraklık nedeniyle yerinden edilenlerin kaldığı kamplara gıda paketi yardımı ulaştırdı.

YYD Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'daki Maslah, Deq Rabbi ve Mustqim Kampları'nda kalan ailelere ve ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddelerinin dağıtıldığını belirtti.

Tanrıkulu, dağıtılan malzemelerin her bir ailenin ihtiyacını 2 ay karşılamaya yeteceğini belirterek, 900 aileye yardım eli uzattıklarını dile getirdi.

Yeryüzü Doktorları'nın 2011 yılından bu yana Somali halkına sağlık hizmeti verdiğini hatırlatan Tanrıkulu, Mogadişu'da 3 yıl önce kurulan sağlık merkeziyle şifa dağıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk Kızılay da bu hafta başkentin farklı bölgelerinde 1200 aileye kumanya dağıtmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş