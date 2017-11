Yeryüzü Doktorları'ndan Yemen'e Destek

Yeryüzü Doktorları, Yemen'de artan kolera salgını nedeniyle bölgeye hijyen kiti, su arıtma tableti ve ilaç desteği sağlıyor.



Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'de 2 yıldır devam eden iç savaş ve bu süreçte yaşanan lojistik sıkıntılar, insani dramın boyutlarını giderek artırıyor.



BM verilerine göre, yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkedeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgilerine göre ise ülkedeki kolera salgını halkı tehdit ediyor. Bu yıl içinde sadece kolera nedeniyle 2 bin 100 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkeye gıda, yakıt ve ilaç girişinde kısıtlamalar devam ediyor.



Geçen yıl mayıs ayında Yemen'in Aden şehrinde, Al-Mimdara, Al-Bassten, Al-Mulla, Al-Shab'ta olmak üzere 4 farklı bölgede beslenme sağlığı merkezi açan Yeryüzü Doktorları, açlıkla mücadele kapsamında özellikle anne ve çocuklara yönelik bir tıbbi beslenme tedavisi uyguluyor.



Tıbbi terapötik gıdaları World Food Program (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından sağlanan bu merkezlerde geçen yıl, 17 binden fazla kişi muayene edildi ve 5 yaş altı 3 bin 402 çocuk ile bin 894 kadın da beslenme sağlığı problemi tespiti yapılarak tıbbi beslenme programına alındı. Yeryüzü Doktorları, artan kolera salgınından dolayı bölgeye hijyen kiti, su arıtma tableti ve ilaç desteği de sağlamaya devam ediyor.



Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:



"Yemen kendi haline bırakılmış, çaresizlik içinde. Malzeme lojistiği ve insan geçişi çok zor yapılıyor. 3 aylık uğraştan sonra, 3 günlüğüne girdiğimiz Yemen'den 15 günde çıkamadık. Yemen'de ihtiyaçların nasıl giderileceği konuşuluyor ama insani krizin nasıl ortadan kaldırılabileceği konuşulmuyor, buna inanç çok azalmış. Devlet vergi toplayamıyor, maaş ödeyemiyor, kamusal hizmetleri sunamıyor. Çöpler toplanmıyor, şehrin her yeri çöp yığını. Musluklardan temiz içme suyu akmıyor. Ülkenin bu kısır döngüden çıkması zor ve doğal olarak bu altyapı, sağlıkla ilgili koruyucu nitelikte çalışmalar yapmayı çok zorlaştırıyor ancak söz konusu sadece bir insanın hayatı dahi olsa tüm bu zorluklara ve zahmete değer. Tüm ekip olarak, bu motivasyonla, gerek Yemen'de gerek ihtiyaç içindeki diğer coğrafyalarda, elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Umarız gönül coğrafyamızın bir parçası olan Yemen, içinde bulunduğu bu durumdan bir an önce çıkar."