Yeryüzü Doktorları'ndan "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" Kampanyası
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Yeryüzü Doktorları'ndan "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" Kampanyası

Yeryüzü Doktorları bu yıl "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" Kampanyası ile bağışçılarının kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları'ndan
06.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:16

Yeryüzü Doktorları bu yıl "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" Kampanyası ile bağışçılarının kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan yazılı açıklamada, derneğin ihtiyaç sahibi ülkelere sağlık hizmetleri sunmaya devam ederken, yetersiz et tüketiminden kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için koruyucu sağlık projeleri kapsamında "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasını başlattığı aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 150 bin hissenin üzerinde kurban kesimi gerçekleştiren derneğin, bu sene de Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Kenya, Nijer, Somali, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen'de kurban organizasyonları gerçekleştireceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, sağlığın en önemli bileşenlerinden birinin yeterli ve dengeli beslenme olduğuna dikkati çekti.

Dernek olarak sağlık hizmeti verirken yetersiz beslenme nedeniyle birçok hastalığın yaşandığına ve verilen tedavilerin etkili olmadığına şahit olduklarını belirten Güney, şunları kaydetti:

"Bazı bölgelerde senede sadece bir kez et tüketebilen insanlar var. Kurban bayramlarında kendilerine ulaşan hisse, sene boyunca tükettikleri tek et oluyor. Ancak özellikle hayvansal proteinlerin yeterli derecede alınmaması kas ve eklem rahatsızlıklarına sebep olabiliyor, gebelikte riskleri artırıyor, çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimi etkiliyor."

Güney, bu problemlerin önüne bir nebze de olsa geçebilmek ve sundukları sağlık hizmetlerini yeterli beslenme ile destekleyebilmek için 15 yıldır kurban organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Her aşamasını büyük hassasiyetle takip ettiğimiz kurban bağışlarını bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bayramın bereketini ve sevincini onlarla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Yeryüzü Doktorları'nın bu yılki kurban hisse bedelinin 740 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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