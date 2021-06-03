Yeryüzü Doktorları'ndan Filistin'e sağlık hizmeti
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Yeryüzü Doktorları'ndan Filistin'e sağlık hizmeti

Yeryüzü Doktorları'ndan Filistin'e sağlık hizmeti
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler'in sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler'in sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

Dernek açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana Filistin'de sağlık faaliyetleri yürüten Yeryüzü Doktorları, 2015'ten bu yana bölgede açtığı ofis, fizik tedavi merkezi ve mobil ekipleriyle hizmet veriyor.

İsrail'in saldırılarının hemen ardından yaralılara tıbbi yardım ulaştıran dernek, bölgede sağlık alanında artan ihtiyaçların karşılanması için Gazze Sağlık Bakanlığına ilaç, medikal malzeme ve hijyen kiti ile hastanelere hasta yatış malzemesi desteği sağladı. Ayrıca dernek, binalarının hasar alması ya da güvenli olmaması sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve okullara sığınan Filistinlilere kumanya dağıttı.

Dernek, bölgedeki kliniği ve 4 mobil sağlık ekibi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıbbi bakım ve psikososyal destek alanlarında Filistin'de kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Yeni bir fizik tedavi merkezi kurmak ve mobil sağlık ekiplerinin sayısını artırmak için de harekete geçen dernek, tüm bu çalışmalar için bağışçılara destek çağrısı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Gazze Proje Sorumlusu Mohammed Hejji, yaralıların çoğunun iyileştiklerinden değil, yetersizliklerden dolayı hastanelerden taburcu edildiklerini kaydetti.

Saldırılar nedeniyle binlerce insanın sağlık hizmetine, ayrıca bütün Gazze'nin psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Hejji, "Aileler bayramı umutla bekliyordu ama Gazzeliler bu bayramı bir yara olarak hiçbir zaman unutamayacak. Belki bu saldırılar nedeniyle evsiz kalabiliriz, belki yemeğimiz de olmayabilir, bunlar geçebilir ama yaşadıklarımız unutulur mu? Saldırılar 11 gün sürdü ama bunun izlerini tamir etmeye 11 yıl yetmez." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü Doktorları'ndan Filistin'e sağlık hizmeti
Yeryüzü Doktorları'ndan Filistin'e sağlık hizmeti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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