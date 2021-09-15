Yeryüzü Doktorları'ndan Afganistan'da 329 aileye gıda yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeryüzü Doktorları'ndan Afganistan'da 329 aileye gıda yardımı

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
Yeryüzü Doktorları'ndan Afganistan'da 329 aileye gıda yardımı

Afganistan'ın 15 ilinde bulunan beslenme sağlığı merkezleri ve mobil ekipleri ile ihtiyaç sahiplerine muayene ve beslenme tedavileri uygulayan Yeryüzü Doktorları, temel gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ülkede, Kunduz'a göç etmek zorunda kalan 329 aileye gıda paketleri dağıttı.

Afganistan'ın 15 ilinde bulunan beslenme sağlığı merkezleri ve mobil ekipleri ile ihtiyaç sahiplerine muayene ve beslenme tedavileri uygulayan Yeryüzü Doktorları, temel gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ülkede, Kunduz'a göç etmek zorunda kalan 329 aileye gıda paketleri dağıttı.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Gıda Programına göre gerekli yardımlar yapılmazsa 14 milyon insanın açlık nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesinde olduğu Afganistan'da, derneğin ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri sürüyor.

Dernek, ülkede ciddi boyutlara ulaşan açlık sorunu ile mücadele için 2020 yılından beri beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Bu kapsamda Afganistan'ın 15 ilinde bulunan beslenme sağlığı merkezleri ve 11 mobil ekibi ile hamile, emziren anneler ve çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve beslenme tedavileri uygulanıyor.

Dernek aynı zamanda temel gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ülkede, Kunduz'a göç etmek zorunda kalan 329 aileye de dağıttığı gıda paketleri ile destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, Afganistan'da sağlık yardımlarının devamlılığının önemli olduğunu belirtti.

Güney, şunları kaydetti:

"Afganistan bizim çok uzun zamandır ilişkilerimizin güçlü ve köklü olduğu bir ülke. Bizler sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişimin kısıtlı olduğu Afganistan'da, beslenme sağlığı merkezlerimiz ile sürekli hizmet veriyoruz. Bununla birlikte temel gıdaya erişimi kolaylaştırarak ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını giderebilmek adına bugünlerde, gıda paketleri dağıttık. Milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'da çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi bugün de sürdürüyor, bağışçılarımızın yardımları ile Afgan halkına destek olmaya devam ediyoruz."

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri
Soylu: '462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür'

Soylu: "462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

 Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

Mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeryüzü Doktorları'ndan Afganistan'da 329 aileye gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:04:33. #1.17#