Yeryüzü Doktorları'ndan 2018'de 5 Bin 441 Katarakt Ameliyatı

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahyahan Güney, "2018'de 5 bin 441 ameliyat, 164 bin muayene, bin 800 beslenme tedavisi verdik." dedi.

Güney, derneğin 2018'de gerçekleştirdiği projeleri ve 2019 hedeflerini anlattı.

Tek taraflı bir faaliyet içerisinde olmadıklarını dile getiren Güney, yapılacak olanlara da istişareyle karar verdiklerini söyledi.

Güney, 2018'de yapılan faaliyetler hakkında bilgiler vererek, "Anne çocuk sağlığı ve beslenme merkezlerimiz var. Beslenme sağlığı projelerimiz de var. Sağlık hizmetleri, gönüllü sağlık ekipleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz sağlığı, eğitim, psiko-sosyal destek, su kuyusu, hijyen kiti gibi projelerimiz mevcut. Birçok ülkede faaliyet gösterdik." diye konuştu.

Aynı bölgede uzun süre kalarak orada bir etki ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Güney, buralarda etkiyi artıracak projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Güney, Filistin gibi sürekli bulundukları yerler olduğunu anımsatarak, söz konusu yerlere fazlaca önem verdiklerini dile getirdi.

Geçen yıl 18 ülkede faaliyetlerin gerçekleştirildiği bilgisini veren Güney, şöyle devam etti:

"15 gönüllü sağlık ekibi gönderdik, 13 aktif çalışan sağlık merkezimiz var. Yemen'de, Gazze'de mobil ekiplerimiz ve rehabilitasyon merkezimiz var. Gazze bizim için çok değerli. Orada büyük bir mağduriyet var. Savaş yaralanmaları ve bombardımanlarda yaralananlara evde sağlık hizmeti veriyoruz. Somali'de ve Suriye'deyiz. Türkiye içerisinde İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Suriye sağlık gücünü eğiten merkezlerimiz var. Burada yüksek miktarlarda personelimiz var. 2018'de 5 bin 441 ameliyat, 164 bin muayene, bin 800 beslenme tedavisi verdik, gelişme geriliği olan çocuklarda hekimle bunların hastalıklarını tedavi ederek aynı zamanda normal çocuklar olmasını sağlayan bir program."

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Hasan Oktay Özkan ise her katarakt sorununun görmeyi doğrudan bozmadığını, 100 milyon katarakt hastasının yaklaşık 20 milyonunun körlük derecesinde hayattan koptuğunu söyledi.

Bunun bir halk sağlığı problemi olduğunu dile getiren Özkan, "Yaşam koşullarının oldukça zorlu, iklim, beslenme bozukluklarının söz konusu olduğu yerlerde bu rahatsızlık çok daha erken yaşlarda kendini gösteriyor. Aslında yaşla beraber katarakt hızla ve devamlı sayının arttığı bir problem olarak karşımızda duruyor. Sadece Afrika özeline ait bir problem değil. Asya'da da çok yaygın bir problem. Bu konuda eylem planları hazırlanıyor." dedi.

Katarakt tedavisi kampanyası başlıyor

Yeryüzü Doktorları, maddi ve teknik yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan katarakt hastalarının yeniden ışığa kavuşması için "Kör Olması İçin Kör Olmamız Lazım!" adı ile kampanya başlatıyor.

Bir katarakt ameliyatı bedeli 500 lira olarak belirlenirken, isteyenler kampanyaya kısa mesajla destek verebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bugün dünyada 285 milyon görme rahatsızlığı olan insan var. Bu rakamın 100 milyonunu ise ülkemizde kolayca tedavi edilebilen katarakt rahatsızlığı oluşturuyor. Katarakt daha çok orta yaş üstü insanlarda görülmekle birlikte her yaştan insanı ve çocukları dahi etkiliyor.

Yeryüzü Doktorları 2006'dan itibaren göz sağlığına yönelik proje ve programlar üretiyor. Derneği 2018 verileri ise şöyle:

ÜLKE KATARAKT AMELİYATI GÖZ MUAYENESİ DİĞER GÖZ AMELİYATLARI GÖZLÜK DAĞITIMLARI AFGANİSTAN 883 13.496 1.756 ÇEÇENİSTAN 22 105 13 KAMERUN 63 1.750 230 NİJER 302 973 702 PAKİSTAN 1.158 5.411 2.948 SOMALİ 2.013 16.345 8.105 SUDAN 1.000 3.045 23 1.850 5.441 41.125 36 15.591

Kaynak: AA