Yeryüzü Doktorları, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinlilere sağlık hizmeti veriyor
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Yeryüzü Doktorları, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinlilere sağlık hizmeti veriyor

Yeryüzü Doktorları, İsrail'in saldırısına uğrayan Filistinlilere sağlık hizmeti veriyor
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilere, sağlık hizmeti desteği veriyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilere, sağlık hizmeti desteği veriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Filistin ve Gazze'de fizik tedaviyle rehabilitasyon merkezinin yanı sıra mobil sağlık ekipleri ile hizmet sağlanıyor.

Son saldırılar sebebiyle oluşan tıbbi ihtiyaçlar için çalışmalar yapan dernek, Gazze ile Kudüs'e ilaç ve sarf malzemesi yardımlarıyla Filistin halkının yanında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yahyahan Güney, Filistin halkına, her zamanki gibi Türk halkının sahip çıktığını belirtti.

Filistin halkının uğradığı saldırıların ve yerlerinden edilme baskılarının bir an önce son bulmasını temenni eden Güney, "Ramazan ayında gerçekleşen bu saldırılarda da Gazze Sağlık Bakanlığından bizlere gelen ihtiyaçlar listesi doğrultusunda yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dernek olarak bu kapsamda ihtiyaçların temini için çalışmalar başlattık. Gerek Kudüs gerek Gazze'deki durumu yakından takip ederek ilaç ve medikal malzeme alanında destek sağladık. Saldırıların şiddetlendiği Gazze'de zaten hazır bulunan sağlık ekibimiz de Gazze halkı için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü Doktorları Gazze Proje Sorumlusu Mohammed Hejji ise Filistin'de bayram gecesinin her zamankinden çok farklı olduğunu belirtti.

Camilerden salavat okunurken çocuk, kadın ile yaşlı ayırt etmeksizin ve uyarısız şekilde roket saldırılarının devam ettiğini kaydeden Hejji, "Buradaki roket seslerini ve çocukların paniğini hayal etmeniz çok güç. Hastanelerde ise onlarca hayal kırıklığı ve binlerce gözyaşı var. Yeryüzü Doktorları ekibi olarak olaylardan etkilenen Gazzeliler için sağlık desteği çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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