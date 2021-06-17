Yeryüzü Doktorları Gazze'deki yaralılar için evde bakım projesini hayata geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeryüzü Doktorları Gazze'deki yaralılar için evde bakım projesini hayata geçirdi

Yeryüzü Doktorları Gazze'deki yaralılar için evde bakım projesini hayata geçirdi
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi için evde bakım hizmeti sunmaya başladı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi için evde bakım hizmeti sunmaya başladı.

Evde bakım projesi sorumlusu Muhammed Hacci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin, evlerinde ve Han Yunus'ta bulunan sağlık kliniği aracılığıyla tedavi edildiğini belirtti.

Yaralılara en hızlı şekilde ulaşmak için imkanlarını geliştirmeye çabaladıklarını ifade eden Hacci, proje kapsamında yaralılara psikolojik destek de sunulduğunu söyledi.

Hizmetten faydalanan Filistinli Teysir Ebu Garkud, yaralandıktan iki gün sonra Yeryüzü Doktorları'nın kendisine ulaşarak tedavisine başladığını ve durumunu sürekli takip ettiklerini dile getirdi.

Ayağına platin takıldığını söyleyen Garkud, tedavisi için fizyoterapi başta olmak üzere birçok hizmet aldığını ifade etti.

Sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına 2000 yılında başlayan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, psiko-sosyal destek gibi hizmetlerle faaliyetlerini sürdürüyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail bildiğiniz gibi! Ateşkesin ardından ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenlediler
İsrail bildiğiniz gibi! Ateşkesin ardından ilk hava saldırısını Gazze'ye düzenlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeryüzü Doktorları Gazze'deki yaralılar için evde bakım projesini hayata geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 19:15:48. #1.13#

title