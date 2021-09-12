Yeryüzü Doktorları Gazze'de tıbbi destek sunmaya devam ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze Şeridi'nde yüzlerce yaralı ve tıbbi yardıma muhtaç kişiye evde bakım hizmeti sunuyor.

Proje sorumlusu Muhammed Hicci, 2015'ten bu yana Gazze'deki yaralı ve tıbbi yardıma muhtaç kişilere evde bakım projesi kapsamında hizmet ettiklerini söyledi.

İsrail saldırılarında yaralanan ya da insani desteğe ihtiyaç duyan çok sayıda Filistinlinin projeden istifade ettiğini belirten Hicci, 2021'in başından bu yana 1600 kişiye proje kapsamında yardım eli uzattıklarını kaydetti.

Hicci, bakım hizmetinin gerekli tıbbi ihtiyaç ve bakımları kapsadığını söyledi.

Tüm ihtiyaçları karşılamaya hazır olarak, çeşitli koşullarla başa çıkmak, hizmet sunmak için birçok alternatif plan geliştirdiklerini vurgulayan Hicci, ekipte çalışanların söz konusu ailelerin ve yaralıların hayatlarının vazgeçilmez birer parçası haline geldiğini dile getirdi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında 2018'de bir İsrailli tarafından ayağından vurulan Muhammed el-Hatib, yaralandığı andan itibaren derneğin hizmetlerinden istifade etmeye başladığını belirtti.

Hatib, derneğin kendisine, gıda yardımının yanı sıra iyileşme sürecinde gerekli tıbbi desteği sağladığına dikkati çekti, Yeryüzü Doktorları Derneği ve Türkiye'nin İsrail saldırılarında yaralılara yardım etme çabasını övdü.

Sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına 2000'de başlayan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, psikososyal destek gibi hizmetlerle çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.