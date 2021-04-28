Yeryüzü Doktorları Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırdı

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazan münasebetiyle Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelere ve hastalara gıda yardımı yaptı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazan münasebetiyle Gazze Şeridi'ndeki yoksul ailelere ve hastalara gıda yardımı yaptı.

Derneğin Gazze şubesinde yürütülen "Evde Tıbbi Bakım" projesi sorumlusu Muhammed Hacci AA'ya yaptığı açıklamada, "Ramazan kumanyası yardımından yararlananlar, Gazze'deki hastalar ve fakir ailelerdir." dedi.

Dağıtılan kumanya sayısının 400'e ulaştığını belirten Hacci, yardımların 150'sinin hasta sahibi ailelere, 250'sinin ise 5'ten fazla üyesi olan yoksul ailelere dağıtıldığına işaret etti.

Sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına 2000 yılında başlayan Yeryüzü Doktorları, İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de 2015'ten bu yana fizik tedavi, psiko-sosyal destek gibi hizmetlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu