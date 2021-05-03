Yeryüzü Doktorları Etiyopya'daki 400 aileye kumanya dağıttı
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Yeryüzü Doktorları Etiyopya'daki 400 aileye kumanya dağıttı

Yeryüzü Doktorları Etiyopya'daki 400 aileye kumanya dağıttı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları, ramazan dolayısıyla Etiyopya'daki ihtiyaç sahibi 400 aileye kumanya yardımı yaptı.

Yeryüzü Doktorları, ramazan dolayısıyla Etiyopya'daki ihtiyaç sahibi 400 aileye kumanya yardımı yaptı.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Zabihullah Halim, AA muhabirine, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere gıda maddeleri dağıttıklarını açıkladı.

Halim, "Etiyopya'nın Oromia bölgesinde, ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımı yapıldı." ifadesini kullandı.

Etiyopya'daki insani krize dikkati çeken Halim, kuraklık ve etnik çatışmaların ülkedeki gıda sorununu artırdığını belirtti.

Gıda paketlerinde pirinç, un, yağ ve hurma olduğu bilgisini paylaşan Halim, her bir gıda paketinin ailelere en az bir ay yetebileceğini aktardı.

Doğal afetler ve devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede 2,3 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya 800 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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