Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" kampanyasına destek çağrısı

Yeryüzü Doktorları Derneği, kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri sebeplerle şiddetli açlığın yaşandığı ülkeler için başlattığı "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" adlı beslenme sağlığı kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Yeryüzü Doktorları Derneği, kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri sebeplerle şiddetli açlığın yaşandığı ülkeler için başlattığı "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" adlı beslenme sağlığı kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında açlık yönünden yüksek risk grubunda olan 5 yaş altı çocuk ve hamile/emziren anneler için beslenme sağlığı merkezleri açılıyor.

Yeryüzü Doktorları, açlık nedeniyle ölüm tehlikesinin yüksek olduğu Afganistan, Çad ve Yemen'de açtığı merkezlerde binlerce insanın hayata tutunması için mücadele veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yeryüzünün bir bölümünün hala açlık mücadelesi verdiğini belirtti.

Güney, bazı bölgelerde bir yıl boyunca meyve ağaçlarından beslenen insanların, çöplerde arta kalan yemekler olursa sadece onu yiyenlerin, bulamadığında ise aç uyumak zorunda olan annelerin ve çocukların olduğunu aktardı.

Yeterli beslenmeme durumunun birçok hastalığı beraberinde getirdiğine dikkati çeken Güney, binlerce çocukta vücudun enerji ve protein ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle malnutrisyon hastalığının geliştiğini belirtti.

Yeryüzü Doktorları olarak uzak coğrafyalardaki bu mücadeleye 2012'den beri beslenme sağlığı projeleri ile destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Açlık nedeniyle sağlığını kaybetmiş insanların hayata tutunması için beslenme sağlığı merkezleri açıyor, bu merkezlerde muayene ve tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz. Aynı zamanda her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi bölge halkına kumanya dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bütün bu yardımları bağışçılarımızın ve gönüllülerimiz her zaman yanımızda olmasıyla başarıyoruz. Bu yıl da iyilik yolunda ilerlemeye devam edebilmek için başlattığımız 'Bir Ömür Değil, Bir Öğün' kampanyamıza halkımızın destek olmasını bekliyoruz. Çünkü yapılacak her bir bağış çok uzak coğrafyalardaki insanların hayatına dokunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu