Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" kampanyasına destek çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" kampanyasına destek çağrısı

Yeryüzü Doktorları Derneğinin 'Bir Öğün Değil, Bir Ömür' kampanyasına destek çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri sebeplerle şiddetli açlığın yaşandığı ülkeler için başlattığı "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" adlı beslenme sağlığı kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Yeryüzü Doktorları Derneği, kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri sebeplerle şiddetli açlığın yaşandığı ülkeler için başlattığı "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" adlı beslenme sağlığı kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında açlık yönünden yüksek risk grubunda olan 5 yaş altı çocuk ve hamile/emziren anneler için beslenme sağlığı merkezleri açılıyor.

Yeryüzü Doktorları, açlık nedeniyle ölüm tehlikesinin yüksek olduğu Afganistan, Çad ve Yemen'de açtığı merkezlerde binlerce insanın hayata tutunması için mücadele veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yeryüzünün bir bölümünün hala açlık mücadelesi verdiğini belirtti.

Güney, bazı bölgelerde bir yıl boyunca meyve ağaçlarından beslenen insanların, çöplerde arta kalan yemekler olursa sadece onu yiyenlerin, bulamadığında ise aç uyumak zorunda olan annelerin ve çocukların olduğunu aktardı.

Yeterli beslenmeme durumunun birçok hastalığı beraberinde getirdiğine dikkati çeken Güney, binlerce çocukta vücudun enerji ve protein ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle malnutrisyon hastalığının geliştiğini belirtti.

Yeryüzü Doktorları olarak uzak coğrafyalardaki bu mücadeleye 2012'den beri beslenme sağlığı projeleri ile destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Açlık nedeniyle sağlığını kaybetmiş insanların hayata tutunması için beslenme sağlığı merkezleri açıyor, bu merkezlerde muayene ve tıbbi beslenme tedavileri uyguluyoruz. Aynı zamanda her yıl olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi bölge halkına kumanya dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bütün bu yardımları bağışçılarımızın ve gönüllülerimiz her zaman yanımızda olmasıyla başarıyoruz. Bu yıl da iyilik yolunda ilerlemeye devam edebilmek için başlattığımız 'Bir Ömür Değil, Bir Öğün' kampanyamıza halkımızın destek olmasını bekliyoruz. Çünkü yapılacak her bir bağış çok uzak coğrafyalardaki insanların hayatına dokunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Yılmaz Vural Halis Özkahya Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeryüzü Doktorları Derneğinin "Bir Öğün Değil, Bir Ömür" kampanyasına destek çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:51:50. #1.16#

title