Yeryüzü Doktorları Derneğinden Dünya Mülteciler Günü açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeryüzü Doktorları Derneğinden Dünya Mülteciler Günü açıklaması Açıklaması

Yeryüzü Doktorları Derneğinden Dünya Mülteciler Günü açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığını bildirdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığını bildirdi.

Dernekten "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken,Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının giderek arttığına vurgu yapıldı.

Dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığı bildirdi.

Açıklamada, Yeryüzü Doktorları Derneğinin yerinden edilmiş insanların sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek ve yaşadıkları travmaları atlatmalarına yardımcı olabilmek için mülteci sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, muhtelif coğrafyalarda her gün binlerce insanın daha güvenli bir hayat yaşamak için evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Raporlara göre, yerinden edilmiş 10 kişiden 9'u kriz bölgelerine komşu ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Aynı zamanda kuraklık, hijyen ve temiz suya erişim sorunları ile mücadele ediyorlar. Mültecilerin korunması ve Kovid-19 pandemisi ile de başta sağlık olmak üzere, temel ihtiyaçlara ulaşım noktasında kalıcı adımlar atılmalıdır. Türkiye, bu konuda mültecilere gösterdiği misafirperverliği ile dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Şu anda da Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 700 bin mülteci yaşıyor. Bizler de Yeryüzü Doktorları olarak hem ülkemizdeki hem de dünyanın dört bir yanındaki mültecilere ulaşarak, daha da elzem hale gelen sağlık hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için hizmetler sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Nokta atışı yaptı! Kartal'daki depremi bilen deprem uzmanından yeni tahmin
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın 'sürtünme yoluyla taciz' iddiasıyla karakola koştu
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Rafet El Roman Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Aytaç Kara Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeryüzü Doktorları Derneğinden Dünya Mülteciler Günü açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 13:29:29. #1.15#

title