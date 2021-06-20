Yeryüzü Doktorları Derneğinden Dünya Mülteciler Günü açıklaması Açıklaması

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığını bildirdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığını bildirdi.

Dernekten "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken,Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının giderek arttığına vurgu yapıldı.

Dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 10 yılda iki kat artarak, 82.4 milyona ulaştığı bildirdi.

Açıklamada, Yeryüzü Doktorları Derneğinin yerinden edilmiş insanların sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek ve yaşadıkları travmaları atlatmalarına yardımcı olabilmek için mülteci sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, muhtelif coğrafyalarda her gün binlerce insanın daha güvenli bir hayat yaşamak için evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Raporlara göre, yerinden edilmiş 10 kişiden 9'u kriz bölgelerine komşu ve düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Aynı zamanda kuraklık, hijyen ve temiz suya erişim sorunları ile mücadele ediyorlar. Mültecilerin korunması ve Kovid-19 pandemisi ile de başta sağlık olmak üzere, temel ihtiyaçlara ulaşım noktasında kalıcı adımlar atılmalıdır. Türkiye, bu konuda mültecilere gösterdiği misafirperverliği ile dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Şu anda da Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 700 bin mülteci yaşıyor. Bizler de Yeryüzü Doktorları olarak hem ülkemizdeki hem de dünyanın dört bir yanındaki mültecilere ulaşarak, daha da elzem hale gelen sağlık hizmetlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için hizmetler sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan