Yeryüzü Doktorları Derneği ramazanda Suriye'de 700 aileye gıda yardımı yaptı
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Yeryüzü Doktorları Derneği ramazanda Suriye'de 700 aileye gıda yardımı yaptı

Yeryüzü Doktorları Derneği ramazanda Suriye'de 700 aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), ramazan ayında Suriye'nin kuzeyinde ihtiyaç sahibi ailelere 700 gıda kolisi dağıttı.

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), ramazan ayında Suriye'nin kuzeyinde ihtiyaç sahibi ailelere 700 gıda kolisi dağıttı.

Ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesi ile İdlib bölgelerinde YYD tarafından ramazanın ilk iki haftasında yapılan yardımlardan yaklaşık 4 bin 500 kişi istifade etti.

YYD'nin 700 kolilik gıda yardımı yaptığı ve her bir kolinin bir ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Yardım çalışmaları hakkında açıklamada bulunan YYD Proje Koordinatörü Furkan Terzi, ramazan ayı itibarıyla Azez ilçesine bağlı Soran ve İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Terzi, "YYD olarak Azez'in Soran beldesinde Anne Çocuk Sağlığı, Afrin'in Cinderes beldesi ve Tel Abyad'ın Suluk beldesindeki merkezlerinde ise Birinci Basamak Sağlık hizmeti sunuldu." dedi.

YYD, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den itibaren ücretsiz sağlık hizmetlerinin yanı sıra insani yardımlarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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