Yeryüzü Doktorları Derneği kurban bağışı kampanyası başlattı
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Yeryüzü Doktorları Derneği kurban bağışı kampanyası başlattı

Yeryüzü Doktorları Derneği kurban bağışı kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyası ile açlık sorunları yaşanan ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kurban yardımlarını ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyası ile açlık sorunları yaşanan ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kurban yardımlarını ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurban hisse bedelini 880 lira olarak belirleyen dernek, Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Filistin, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda ve Yemen'de kurban organizasyonları gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, yetersiz beslenmenin neden olduğu sağlık problemlerinin önüne geçmek için uzun yıllardır, bağışçıların kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktardı.

Uzak coğrafyalarda bu yardımları bekleyen, sadece ulaştırdıkları kurban yardımlarıyla et tüketebilen insanlar olduğuna dikkati çeken Güney, "Kurban organizasyonları sırasında şahit olduğumuz, bir çocuğun poşetten çamura düşen et parçalarını yerden toplaması ve ailesine götürmesi bile bizlere çok şey anlatıyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl da her kurban döneminde olduğu gibi zorlu coğrafyalardaki binlerce ihtiyaç sahibinin kurban sevincine ortak olmak ve bayramın iyiliğini yaşatmak adına kampanya başlattıklarını belirten Güney, vatandaşlara, "Gelin, sizler de vekalet yoluyla kurban bağışlarınızı bizlere gönderin, dünyanın dört bir yanında açlık sınırında yaşayan insanlara da bayram olsun." mesajını verdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği kurban bağışı kampanyası başlattı
Yeryüzü Doktorları Derneği kurban bağışı kampanyası başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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